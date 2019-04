Teenager nei mitici anni '50 dei nonni

ROMA, 9 APR - C'è la musica e il ballo, c'è l'energia e la vitalità dei favolosi anni '50, ci sono le deliziose gonne a ruota e i giubbotti di pelle, c'è il romanticismo e addirittura la fantascienza, c'è Miami ma soprattutto c'è la bellezza dei panorami pugliesi tra Monopoli e Martina Franca. CLUB 57 è uno dei nove attesi titoli di Rai Ragazzi che hanno ricevuto una nomination ai Pulcinella Award, i premi per le migliori serie di animazione e live-action del festival Cartoons on the Bay, che si apre giovedì 11 aprile a Torino. Ma anche il giovane pubblico da casa non dovrà attendere troppo visto la prima assoluta andrà in onda su Rai Gulp dal 15 aprile in prima serata (dal lunedì al venerdì alle ore 20.35). Dopo il successo di Maggie e Bianca Fashion Friends, la nuova serie live di Rainbow di Iginio Straffi e Rai è una coproduzione italo americana con Nickelodeon che fa viaggiare nel tempo i ragazzi di oggi facendoli "sbirciare" nella vita dei nonni all'età loro grazie alle avventure di Eva e suo fratello Ruben.