Bonolis-Conti-Scotti al Costanzo Show

ROMA, 09 APR - Nel 1998, più di 20 anni fa, erano Mike Bongiorno, Corrado e Raimondo Vianello. Oggi, I tre tenori dello Speciale Maurizio Costanzo Show hanno la verve di Paolo Bonolis, Carlo Conti e Gerry Scotti. ''Che vergogna, essere paragonati a loro. Ma siete sicuri?'', domanda Scotti. ''Se il titolo fosse stato I quattro moschettieri, avrebbe dovuto esserci anche Fabrizio Frizzi'', incalza Conti. Quasi 40 anni di carriera a testa, una collezione di Telegatti e Oscar Tv, i tre re del piccolo schermo per una sera sono eccezionalmente insieme, protagonisti della puntata in onda l'11/4 in seconda serata su Canale 5. Padrone di casa, come allora, Enrico Mentana e una carrellata di ospiti e ricordi. ''Io a Mediaset? Quando ti trovi bene, perché cambiare? - dice Conti - Sanremo, no, ancora non si sa''. ''Io non lo rifarei. Bisognerebbe contemporaneizzarlo nella sede'', risponde invece Bonolis. ''A me, non l'hanno mai chiesto'', ammette Scotti. A gran sorpresa, passerella finale anche per Costanzo, la prima in 37 anni