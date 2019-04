Museo Egizio bilancio con utile a 0,7%

TORINO, 9 APR - Il Museo Egizio di Torino chiuderà il bilancio del 2018, pari a circa 12 milioni di euro, con uno 0,7% di utile. Il documento dovrà venire approvato il 29 aprile dall'assemblea dei soci, ma oggi la presidente Evelina Christillin ne ha fatto un'anticipazione presentando il progetto PapiroTour mirato a diffondere la conoscenza del patrimonio museale nelle 18 biblioteche civiche della città. L'utile previsto, di circa 355.000 euro, non può per statuto venir incassato dal museo, ma sarà subito reinvestito per ulteriori interventi di digitalizzazione e sviluppo. Da sottolineare, in questo senso, come ha reso noto la presidente "che oggi praticamente tutto il patrimonio del museo è stato digitalizzato e così reso disponibile a tutti". Un ulteriore punto a favore del Museo, sempre più attivo all'estero, con mostre e progetti di ricerca (il direttore Greco in questi giorni è in Egitto per seguire degli scavi) e che sta registrando un grande successo con la seducente mostra in corso 'Archeologia invisibile'.