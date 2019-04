Marcella Bella, 50 anni di carriera

ROMA, 9 APR - Partirà dal Teatro Brancaccio di Roma il 15 aprile "50 anni di Bella Musica", il tour teatrale di Marcella Bella per celebrare i 50 anni di carriera, che toccherà le principali città del Centro e Nord Italia tra le quali Milano, Roma, Bologna e Verona. Uno spettacolo che ripercorrerà tutta la carriera artistica di Marcella con ospiti che hanno segnato il suo percorso musicale e l'accompagnamento di una grande orchestra. Dalla serata del 15 aprile verranno inoltre estratti un dvd e cd live con l'etichetta Azzurra Music. Il successo del singolo Aria Latina, uscito a settembre, è stato la chiave per far proseguire il tour che ha riportato l'artista tra il suo pubblico. Il singolo è la rivisitazione in chiave pop-latin della hit Nell'aria del 1983 ed è stato prodotto da Jacopo Tonelli, presidente di Jato Group. Tra gli ospiti della serata del 15 aprile, confermate Donatella Rettore e Silvia Salemi, che con Marcella hanno fatto parte del cast dell'ultima edizione del programma di Rai1 Ora o mai più.