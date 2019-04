A Concertone Silvestri, Ex-Otago, Ghali

ROMA, 9 APR - Daniele Silvestri, Ex-Otago, Subsonica e Ghali. Sono i primi nomi annunciati per il Concerto del Primo Maggio, in piazza San Giovanni a Roma, promosso da Cgil, Cisl e Uil e trasmesso in diretta da Rai3 e Radio2. Confermati anche Carl Brave, La Municipal, La Rappresentante di Lista, Pinguini Tattici Nucleari. Nei prossimi giorni saranno annunciati altri nomi del cast.