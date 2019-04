Carla Signoris racconta il Grande Amore

ROMA, 9 APR - Cinque esempi di relazioni amorose rese impossibili da fattori clamorosi e sempre diversi. È questo l'argomento delle cinque puntate di Grande Amore, il docu-reality al via su Rai3 domenica 14 aprile, in "access prime time"(20.25) con la conduzione dell'attrice Carla Signoris presentato oggi a Viale Mazzini. Presenti oltre all'attrice anche il direttore di Rai3 Stefano Coletta. Ogni racconto avrà come protagonista un personaggio femminile universalmente noto: da Elizabeth Taylor a Grace Kelly, da Maria Callas a Yoko Ono (vedova di John Lennon) e Dalida, raccontato in funzione di una relazione altrettanto nota (ad esempio quella di Taylor con Richard Burton) a volte meno conosciuta (Grace Kelly con Ray Milland). E in ogni puntata il rapporto amoroso dei personaggi noti è associato a quello di una coppia di persone comuni, storie che restituiscano allo spettatore un impianto relazionale assimilabile.