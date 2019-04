Lunetta Savino indaga come Todo Cambia

ROMA, 9 APR - L'attrice Lunetta Savino è pronta a confrontarsi per la prima volta con l'inedito ruolo di conduttrice. Come recita il titolo del programma, "Todo Cambia", dal 19 aprile in seconda serata su Rai3, sarà uno spazio dai risvolti psicologici che cerca di indagare nell'animo umano per comprendere quali siano state le motivazioni che hanno portato le persone intervistate alla svolta definitiva del proprio percorso umano. Il programma è composto da sei puntate e vedrà la celebre attrice, volto noto di fiction televisive e a ruoli impegnati nei due film di Ferzan Ozpetek, Saturno contro (2007) e Mine vaganti (2010), alle prese con le storie di gente comune che ad un certo punto della propria vita hanno deciso di fare il grande salto. Nella puntata del debutto Savino incontra Davide: a soli 14 anni era già un boss della camorra nella città di Scampia. Poco dopo ha un vero e proprio un ripensamento.