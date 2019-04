Interior design ad alta quota con Coima

MILANO, 9 APR - Alta quota per l'interior design nella sua declinazione contemporanea in una location al decimo e all'undicesimo piano di Torre Aria, che con le vicine Solaria e Solea compone il trittico di grattacieli di Residenze Porta Nuova, con vista mozzafiato sul nuovissimo parco cittadino Biblioteca degli Alberi e su tutta la zona di piazza Gae Aulenti. Il progetto, a firma Coima Image (Alida Catella)e Gio Pagani, viene presentato al Fuorisalone Milano Design Week da Coima e Residenze Porta Nuova. Un ricercato concept accoglie i visitatori: il format ideato da Cucine d'Italia in partnership con Magimix, azienda d'oltralpe produttrice di piccoli elettrodomestici di alta gamma, Emile Henry, brand che produce accessori Made in France per la cucina declinati in fine ceramica, e Le Vigne di Roberto Terre di Confine, cantina veneta situata nel cuore dell'area Doc Breganze, per offrire ai gourmand e ai design addict in visita al Fuorisalone un piacevole rifugio immerso nel verde urbano.