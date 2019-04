Cattelan, EPCC sempre stato mio sogno

MILANO, 9 APR - Una nuova edizione al via per 'E Poi C'è Cattelan', il late show da prima serata presentato da Alessandro Cattelan, al via giovedì su Sky Uno. Per otto settimane, alla scrivania di Cattelan si siederanno numerosi ospiti, tra i quali Marco Mengoni nella prima puntata, Alessandro Borghi, Enrico Mentana, Antonella Clerici, Antonio Conte, Alberto Tomba e altri nomi ancora da annunciare. A dare il via alla nuova edizione sarà il corto 'Guestbusters', che ha coinvolto anche il sindaco di Milano, Beppe Sala, Salvatore Esposito di 'Gomorra', Elettra Lamborghini e Jake La Furia. "Oggi sento di aver conquistato credibilità - ha detto Cattelan - e poter fare questo programma è sempre stato un mio sogno".