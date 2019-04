Alexian Spinelli fa volare la musica Rom

CAGLIARI, 9 APR - Un viaggio musicale attraverso le comunità Rom di tutta Europa. Santino Spinelli, animatore dell'Alexian Group e dell'Orchestra Europea per la Pace, ha trascinato ieri sera il pubblico del Teatro Lirico di Cagliari in un concerto ricco di colori, suggestioni, poesia, tra ritmi nostalgici, struggenti e festosi. Un'ora e un quarto di live nel segno dell'incontro tra le culture con gli spettatori invitati a battere il tempo con le mani. Si è aperta tra gli applausi scroscianti la prima delle due serate pensate in occasione della Giornata internazionale dei Rom da Romani Union Internazionale, Caritas Diocesana e Ufficio Migrantes di Cagliari. Sul palco 32 musicisti, tra cui tre figli di Spinelli. L'artista e compositore ha accompagnato il pubblico in un percorso musicale e canoro, "per una Europa unita, solidale e senza discriminazioni", come ha sottolineato tra un brano e l'altro di un concerto emozionante che si è sviluppato tra sinfonie rom e sinte inframezzate da canti in lingua romanì da lui composti