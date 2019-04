Spinelli a Cagliari celebra giornata Rom

CAGLIARI, 8 APR - Cagliari capitale della Giornata mondiale dei Rom, un evento celebrato con il concerto dell'Alexian Group e l'Orchestra Europea per la Pace e con una sessione straordinaria del Consiglio dell'International Romani Union (Iru). Un mosaico di sonorità, idee, riflessioni "per valorizzare la cultura millenaria dei Rom e lanciare un messaggio di pace per una Europa unita e solidale, contro le discriminazioni e le barriere linguistiche e razziali", ha spiegato il musicista Alexian Santino Spinelli, direttore artistico dell'Alexian Group. Le affascinanti note della musica romanì etno-sinfonica accompagna la due giorni che celebra l'8 e il 9 aprile il "Romano Dives". Porte aperte questa sera alle 20 al Teatro Lirico per "Romano drom - Viaggio concerto nella musica Rom", sul palco 32 musicisti. Il 9 l'ensemble guidata da Santino Spinelli sarà alle 10 all'Auditorium del Conservatorio per un concerto/incontro riservato alle scuole.