Madonna all'Eurovision a Tel Aviv

(ANSAmed) - TEL AVIV, 8 APR - Madonna sarà la superstar dell'Eurovision Song Contest in programma a Tel Aviv dal 14 al 28 maggio, data in cui si esibirà sul palco della manifestazione. La conferma si è avuta l'8 aprile e, secondo i media, i costi dell'arrivo dell'artista Usa saranno coperti dal milionario israelo-canadese Sylvan Adams, grande patron della trasferta del Giro d'Italia in Israele.