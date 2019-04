Tv: Trono di Spade 'invade' Milano

MILANO, 8 APR - Metro Duomo completamente brandizzata, 320 pensiline di autobus allestite a tema, più di 90 schermi digitali, 4 pensiline e tram decorati, 6 Maxi Ledwall da Eataly, una Vela Digitale in piazza Gae Aulenti, 232 schermi in tutte le metro della città e un'affissione sul naviglio grande di 410 mq. Sono solo alcuni dei numeri e delle iniziative di una grande operazione di comunicazione urbana a Milano guidata da NOW TV, il servizio in streaming di Sky, per celebrare l'ultima e attesissima stagione della serie 'Il Trono di Spade'. L'attività milanese non sarà però soltanto 'local' ma coinvolgerà anche tutti i fan della produzione HBO con un sondaggio online sul sito www.nowtv.it/got per votare il personaggio più amato. A largo Cairoli, largo La Foppa, piazzale Marengo e a Foro Bonaparte quattro pensiline di tram saranno allestite con immagini di un vero trono. L'ultima stagione sarà disponibile dalla notte fra il 14 e il 15 aprile - in contemporanea con gli Usa - in streaming su NOW TV e su Sky Atlantic.