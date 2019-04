Audiard, il mio western senza mito

ROMA, 8 APR - 'I fratelli Sister' di Jacques Audiard è un western dark europeo poliglotta: batte bandiera francese, è tratto dall'omonimo romanzo del canadese Patrick DeWitt ambientato nell'Oregon nel 1850 ed è girato tra Spagna e Romania. Leone d'argento per la regia, in sala dal 2 maggio con Universal, il film non è privo di sentimenti, introspezione e dialoghi. In più c'è un cast all star: Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake Gyllenhaal e Riz Ahmed. Ci tiene a dire a Roma il regista, Palma d'Oro con Dheepan nel 2015: "Mi piacciono i western anni '70, ma non mi considero un appassionato del genere. Qui manca la mitologia, quello che mi interessava davvero era casomai la violenza dei padri fondatori, oltre naturalmente alla componente del romanzo di formazione. Questo film parla d'amore - aggiunge -, anche se non è quello tra un uomo e una donna, ma tra due fratelli". Il film racconta dei fratelli Charlie (Joaquin Phoenix) ed Eli Sisters (John C. Reilly), capaci di usare la pistola nel bene e nel male.