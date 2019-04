Achille Lauro, a ottobre live nei club

ROMA, 8 APR - "Quando avevamo comunicato le date del tour sapevamo che avrei partecipato a Sanremo ma mai avrei immaginato che quell'esperienza sarebbe stata per me un successo così importante". COn queste parole sui suoi profili social, Achille Lauro annuncio lo spostamento a ottobre delle date del suo tour nei club, mentre restano confermate le date estive. "Appena terminato il Festival abbiamo passato giorni e notti in studio per chiudere il nuovo album. Sarà un album unico, rivoluzionario e abbiamo deciso di spostare le date del tour ad ottobre perché io possa incontrare tutti agli instore e al tempo stesso preparare e portare sul palco lo show più imponente che io abbia mai fatto. Ringrazio quanti di voi, tantissimi, avevano già acquistato i biglietti in prevendita mostrandomi un affetto e una presenza che davvero non mi aspettavo così massiccia. Ci vediamo agli instore, questa estate in giro nei Festival più importanti e poi al Rolls Royce Tour".