Coez, dopo anteprima da settembre tour

ROMA, 8 APR - Coez è pronto a partire con "È sempre bello in tour", il nuovo progetto live anticipato da tre anteprime al Palazzo dello Sport di Roma il 28 maggio (sold out), 29 maggio e 31 maggio (nuova data), per tornare il 29 settembre su uno dei palchi culto della musica italiana, quello dell'Arena di Verona, e proseguire in autunno nei palazzetti d'Italia, passando per Torino, Ancona, Milano, Livorno, Firenze, Bologna, Acireale, Napoli, Bari. Una nuova avventura live che arriva dopo un tour completamente esaurito nel 2018 con oltre 180 mila presenze. È sempre bello in tour segue il successo del nuovo disco È sempre bello, uscito il 29 marzo per Carosello Records, che ha debuttato direttamente al primo posto della classifica FIMI/Gfk. Queste le date: 28, 29 e 31 maggio Roma, 29 settembre Arena di Verona, 12 ottobre Torino, 20 ottobre Ancona, 27 ottobre Milano, 4 novembre Livorno, 7 novembre Firenze, 16 novembre Bologna, 7 dicembre Acireale, 12 dicembre Napoli, 22 dicembre Bari.