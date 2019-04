Wonder Park, meraviglia al potere

ROMA, 8 APR - 'Wonder Park' di David Feiss, film d'animazione della Paramount Animation e Nickelodeon in sala dall'11 aprile, ha come protagonista la meraviglia. A dargli voce è June, ragazza piena di fantasia che, insieme alla madre, ha ideato un incredibile parco divertimenti chiamato Wonder Park, un luna park pieno di personaggi e dove tutto è possibile. Ma la magia di questo parco si spegne quando la madre di June si ammala gravemente e deve lasciare figlia e marito per curarsi. Insomma Wonder Park muore con l'ombra di dolore e paura che piomba sulla famiglia della ragazzina. Ma June è una vera combattente e a un certo punto scopre nel bosco un incredibile parco divertimenti chiamato Wonderland, esattamente come quello immaginato con la madre. Nella versione italiana le voci di Gus e Cooper, i due fratelli castori manutentori del parco, sono state affidate all'affiatata coppia comica napoletana Gigi e Ross, alla loro prima esperienza in questa veste. Francesco Facchinetti dà invece la voce al porcospino Steve.