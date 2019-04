Il corpo della voce, emozione e scienza

ROMA, 08 APR - Essere "solo" voce, dare vita a una nuova vocalità, per superare il legame esclusivo tra il significato della parola e la sua dimensione sonora e liberare infinite possibilità espressive: è un riuscito connubio tra arte, emozione e scienza la mostra "Il corpo della voce. Carmelo Bene, Cathy Berberian, Demetrio Stratos", in programma a Roma dal 9 aprile al 30 giugno presso il Palazzo delle Esposizioni e a cura di Anna Cestelli Guidi e Francesca Rachele Oppedisano. Primo progetto ideato e realizzato interamente dal nuovo cda dell'Azienda Speciale Palaexpo insediatosi lo scorso agosto, la mostra documenta e indaga l'appassionato lavoro di ricerca artistica e sperimentazione di tre personaggi d'eccezione del '900 attraverso materiali rari - più di 120 opere tra foto, video, materiali di repertorio, corrispondenze, documenti esposti per la prima volta - e un nutrito apparato tecnologico, come exhibit interattivi, aree di ascolto e apparecchiature elettroniche.