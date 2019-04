Pombo rivista la Madonna di Tintoretto

ROMA, 8 APR - Un omaggio universale alla femminilità, alla donna come madre, creatura e creatrice, che trova nella figura della Madonna il suo archetipo. Jorge R. Pombo rivisita sette capolavori di Tintoretto che raffigurano altrettanti momenti paradigmatici della vita della Vergine Maria. Prosegue così il dialogo con i dipinti del maestro del Rinascimento alla Scuola Grande di San Rocco a Venezia, dopo il successo dell'esposizione "Passione e Giustizia", che si è conclusa il 15 gennaio 2019. Nella nuova mostra "Tintoretto - Pombo, Maternità e Passione", a cura di Sandro Orlandi Stagl con Frederick Ilchman e testo di Gabriella Belli, il pittore spagnolo ci propone un ciclo di "variazioni" dedicate all'Annunciazione, a Fuga in Egitto, Strage degli Innocenti, Maria in meditazione, Maria Egiziaca, Crocifissione, Assunzione. La mostra, che si inaugura il 10 maggio alla presenza dell'artista, sarà aperta fino al 20 agosto. Il progetto di Jorge R. Pombo è l'unico dedicato a Tintoretto in Italia nel 2019.