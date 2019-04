David Garrett, il 15 settembre all'Arena

ROMA, 8 APR - David Garrett annuncia "Unlimited - Greatest Hits - Live", un nuovo tour mondiale con cui celebrerà i suoi dieci anni di crossover tra pop, rock e musica classica. In Italia farà tappa il 15 settembre all'Arena di Verona. Sin dagli esordi della sua carriera, "il violinista del diavolo" non ha mai permesso ai limiti dei vari generi musicali di contenerlo. Dunque "Unlimited" è ben più del titolo di un tour: è la sua filosofia di vita. Con le sue interpretazioni inebrianti di successi rock come "Purple Rain" o "Smells Like Teen Spirit", i suoi struggenti adattamenti di inni come "Nothing Else Matters" o "November Rain", la sua interpretazione di brani pop celebri in tutto il mondo, come "Viva la vida" o "Hey Jude", e i suoi arrangiamenti di melodie classiche come la "Sinfonia n. 5" di Beethoven o "Clair de Lune" di Debussy, Garrett è riuscito ad entusiasmare il pubblico.