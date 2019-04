Marta Losito, 15enne da milioni follower

ROMA, 8 APR - Avere quindici anni, la semplicità come stile di vita, ballare facendo finta di cantare e catturare follower sui social. Ci è riuscita Marta Losito, che dalla provincia veneta ha realizzato un piccolo miracolo mediatico. La sua vita non ha segreti per i 2,3 milioni di follower che la seguono su Tik Tok (ex musical.ly), il milione su Instagram e gli oltre cinquecentomila di YouTube. Marta a Roma per il firmacopie del suo libro, #Nonostante: viso pulito, sorriso aperto, jeans, unico vezzo le unghie laccate. Fuori, migliaia di ragazzini urlanti e pronti, assieme ai genitori, a ore di fila per una firma sulla 'bibbia' del Marta-pensiero e un selfie da postare con orgoglio. La prima curiosità è dove finisca la persona Marta e dove inizi il personaggio. "Io sono così come mi vedi - racconta la muser - e non faccio nulla di particolare. Amo da sempre la danza e la musica, per questo ho iniziato a postare video su musical.ly (ora confluito in Tik Tok). È iniziata così, in modo semplice "