Mahmood, ragazzi sognano di fare musica

PERUGIA, 7 APR - "Molti ragazzi di oggi sognano di fare musica. Soprattutto dove vengo io, dalle periferie": a dirlo è Mahmood, il cantautore che ha vinto l'ultimo Sanremo. Questa volta protagonista non su un palcoscenico musicale ma del Festival internazionale del giornalismo a Perugia. L'artista ha parlato dei sogni, dei ragazzi e suoi, in un'intervista all'ANSA. "Vedo - ha spiegato Mahmood - che c'è tanta fame di fare, di creare musica. Conosco molti ragazzi che hanno grandi doti artistiche, capacità di creare e di rappare, di scrivere rime. Sto vedendo che la musica è uno di questi grandi sogni che ha la 'mia' gioventù". Lui uno dei suoi sogni lo ha già realizzato vincendo il Festival di Sanremo. "Non uno dei miei sogni - ha subito precisato Mahmood - ma 'il' sogno". Che comunque - ha sottolineato - "è appena iniziato". Ma dopo Soldi cosa dobbiamo aspettarci? "Vi dovere aspettare un'altra bomba - ha concluso concluso con il sorriso Mahmood - ma non posso dirvi cosa, quando e come...".