A Stefania Sandrelli l'Ulivo d'oro

LECCE, 7 APR - Da Napoli, dove è protagonista di un'opera prima tratta dal romanzo di Lorenzo Marone "La tristezza ha il sonno leggero", diretta da Marco Mario de Notaris, Stefania Sandrelli arriverà a Lecce dove l'8 aprile riceverà 'L'ulivo d'oro' alla carriera, l'omaggio del Festival del Cinema Europeo diretto da Alberto La Monica, che si inaugura nel capoluogo salentino per concludersi il 13. L'attrice si racconterà in un incontro con il pubblico. Per l'occasione è prevista una retrospettiva dei suoi film e una mostra fotografica. Il Festival festeggia i suoi venti anni e i dieci anni del Premio Mario Verdone, un'occasione - sottolineano gli organizzatori - per festeggiare i successi e i traguardi raggiunti, proponendo un'edizione ricca di appuntamenti. Molte le anteprime e gli eventi speciali. La direzione del Festival ha deciso di attribuire l'ulivo d'oro a Luciana Castellina e a Fulvio Lucisano. Saranno ancora premiati Aleksandr Sokurov, Nino Frassica, Paola Minaccioni, Alessandro Siani.