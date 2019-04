Torna Le regole del delitto perfetto

ROMA, 7 APR - Agguerrita, imprevedibile, la penalista Annalise Keating sta per riaprire il suo studio legale, pronta a districarsi tra nuovi misteri, drammi legati al passato, segreti e ricatti. Viola Davis (Oscar come miglior attrice non protagonista nel 2017 per Barriere) torna nei panni dell'avvocatessa in carriera della serie Le regole del delitto perfetto, firmata da Shonda Rhimes, dall'8 aprile alle 21 su Fox con la quinta stagione. Nei nuovi episodi, in prima visione, a fomentare gli animi sospettosi di Laurel, Michaela, Asher, Connor e Olivier sarà l'enigmatico studente Gabriel Maddox (Rome Flynn, Beautiful), il nuovo arrivato al corso di diritto penale della Middleton University che subito entrerà nelle grazie della docente Annalise Keating. New entry nel cast, Timothy Hutton, Oscar nel 1981 come miglior attore non protagonista per il personaggio di Conrad Jarrett nel film Gente comune: Hutton vestirà i panni del nuovo datore di lavoro di Annalise.