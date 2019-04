Al via il festival Immaginaria

(ANSA) ROMA 7 APR - La 14/a edizione di "Immaginaria - International Film Festival of Lesbians & Other Rebellious Women si terrà dall'11 al 14/4 al Nuovo Cinema Aquila di Roma. La manifestazione, nata per iniziativa dell'Associazione non profit Visibilia, ospita opere di registe italiane e internazionali in concorso nelle categorie lungometraggi e cortometraggi di fiction e documentari. Il programma 2019 include 29 titoli, di cui 6 lungometraggi di fiction, 9 documentari, 14 cortometraggi da Kenya, Canada, Svezia, Stati Uniti, India, Germania, Italia, Regno Unito, Israele, Pakistan, Australia. Tredici opere sono prime italiane, tra cui "Wild Nights with Emily" di Madeleine Olnek che ricostruisce la vita di Emily Dickinson. Immaginaria 2019 sarà dedicata a Barbara Hammer, la pioniera del cinema lesbico scomparsa lo scorso 16 marzo. Per celebrarla saranno proiettati "Dykes Camera Action!" di Caroline Berler e il suo ultimo documentario "Welcome to This House", sulla vita di Elizabeth Bishop, poetessa americana premio Pulitzer.