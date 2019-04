Torna Candice Bergen, tra cinema e tv

ROMA, 7 APR - Attrice controvoglia, fotografa di successo, corteggiata e amata da molti, scrittrice, Candice Bergen torna alla ribalta: mentre è in sala con Book club - Tutto può succedere, la commedia di Bill Holderman sulle reazioni quattro amiche over '60 di fronte alla scoperta del bestseller '40 sfumature di grigio' (con lei Diane Keaton, Jane Fonda e Mary Steenburgen), arriva ora in tv con il sequel della storica e pluripremiata sitcom Murphy Brown, che ha segnato un'epoca raccontando la vita dell'omonima anchorwoman, al debutto su Joi giovedì 11 aprile alle 21.15. Hillary Clinton è la prima guest star del revival di Muprhy Brpwn. L'ex first lady, poi segretario di Stato durante la presidenza Obama, quindi candidata sconfitta alle presidenziali 2016, si presenta negli uffici di Murphy per un posto da segretaria: "Sono molto esperta di mail", afferma con autoironia. Tra gli altri camei spiccano quelli di Bette Midler, Katie Couric e Brooke Shields.