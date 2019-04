Killing Eve torna con la seconda serie

ROMA, 6 APR - Dopo aver ricevuto numerosi premi internazionali torna con la seconda stagione "Killing Eve", in esclusiva su Timvision dall'8 aprile e in contemporanea con gli Usa. Per questa serie, che ha registrato un grande successo di pubblico e critica in tutto il mondo, la protagonista Sandra Oh ha vinto il Golden Globe nel 2018 e il Critics' Choice Award 2019, come miglior attrice in una serie drammatica. La storia vede due donne legate da un'ossessione reciproca. Eve Polastri (Sandra Oh) agente dell'MI6 esperta di donne assassine s'imbatte nella killer Villanelle (Jodie Comer). La serie ha raccolto anche una pioggia di nomination per i Bafta Television Awards della British Academy of Film and Television Arts. Sono 14 i riconoscimenti per i quali concorrerĂ tra questi "miglior serie drammatica", "miglior attrice protagonista" (con Sandra Oh e Jodie Comer) "migliore attrice non protagonista" (Kim Bodnia), "migliore attore non protagonista" (Stephen Graham) "migliori costumi" e "migliore colonna sonora".