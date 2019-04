Viaggio con Goethe nell'arte di Schwarz

ROMA, 6 APR - Dal viaggio in Italia di Goethe, dalla riscoperta a Roma del poeta tedesco dell'Universitas della vita, ovvero al sentimento di un umanesimo classico e universale, dall'idea che l'Italia incarni l'armonia tra spirito e sensi, l'equilibrio classico le cui radici sono nella civiltà greca e romana, deriva l'incipit della mostra "Utopia di un viaggio con Goethe" a cura di Giuseppe Ussani d'Escobar, allestita dal 6 aprile negli spazi del Museo Venanzo Crocetti a Roma: 40 dipinti sull'Italia dell'artista Gerhard Schwarz, che sin dagli anni giovanili studente ad Heidelberg, scopre di frequentare i luoghi dai quali è passato Goethe, intrecciando così con lui un dialogo silenzioso e misterioso che in qualche modo segna il suo carattere e la sua vita. La mostra è organizzata dalla società Sphaerica con il patrocinio dell'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania in Italia, dell'Istituto Culturale dell'Iran in Italia, della Regione Lazio e dell'Ucoii (Unione delle Comunità Islamiche Italiane).