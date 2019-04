A Firenze le 'Tele cerate' di Tortori

FIRENZE, 6 APR - E' intitolata 'Tele cerate' la mostra inaugurata al Museo della Fondazione scienza e tecnica di Firenze che espone per la prima volta al pubblico 60 tavole parietali realizzate tra il 1870 e il 1876 dall'ultimo ceroplasta del museo fiorentino di storia naturale 'La Specola' Egisto Tortori (1829-1893). L'esposizione è visibile dal 7 aprile al 30 settembre. Le tavole, spiega una nota, facevano parte della dotazione del Gabinetto di storia naturale dell'Istituto. Si tratta di stendardi, a contenuto naturalistico, di tela di canapa inglobata in un film di cera nera, che raffigurano fiori, piante, invertebrati, ma anche parti anatomiche, vulcani, fossili, tutti dipinti con pigmenti in sospensione oleosa, stesi a pennellate cariche di colore. Un corpus unico nel suo genere che unisce arte e scienza. Le tele sono le sole opere eseguite con questa tecnica dall'Officina ceroplastica, fondata nel 1771 presso l'Imperiale e regio Museo di fisica e storia naturale di Firenze conosciuto come 'La Specola'.