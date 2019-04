In 12 mila ad Assago per Irama

MILANO, 6 APR - Erano 12mila gli spettatori, il 5 aprile al Forum di Assago, della tappa finale del Giovani per sempre tour di Irama, che ha tenuto la scena per un'ora e mezza, aprendo il palco a ospiti come Noemi. Ventisei le canzoni in scaletta, da Tornerai da me, passando per Giovani, Bella e Rovinata, e ancora La ragazza con il cuore di latta, che ha visto sul palco una reunion con il coro gospel di Sherrita, che aveva accompagnato Irama a Sanremo, e la sorpresa di Noemi, accolta dal boato del Forum. Ma non sono mancate altre sorprese, come Vegas Jones protagonista del feat. Non mollo mai, realizzata per l'uscita del nuovo album, e Mr. Rain per una versione speciale di Icaro. Ora un po' di pausa per Irama, che si dedicherà alla scrittura del nuovo album per poi ripartire con il tour estivo che si aprirà il 1 giugno a Bassano del Grappa e toccherà tra l'altro Torino, Roma, Lignano Sabbiadoro, Nardò e Taormina.