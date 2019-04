Ex-Otago, emozioni e show a Milano

MILANO, 6 APR - Ci sono l'abbraccio, il gioco e il sentimento nello show che gli Ex-Otago hanno portato il 5 aprile al Fabrique di Milano, trasformato in teatro e in discoteca dalla data sold-out della band genovese. Ideato con l'aiuto dell'art director Carlo Zoratti (Jovanotti), il concerto ha per tema 'Cosa fai questa notte?'. "La notte è il filo conduttore - spiega il cantante Maurizio Carucci, detto Mauri - Ognuno nella notte trova un po' quello che vuole, per qualcuno porta consiglio, per altri è un momento di passione o di decisioni, per altri son solo sbronze e per altri ancora è la casa". Il quintetto si muove nelle sue dimensioni sonore, dalle ballad come 'Questa notte', che apre lo show, alle danzerecce 'Bambini' e 'I giovani d'oggi'. La scaletta presenta quasi esclusivamente brani dall'ultimo album 'Corochinato' e dal precedente 'Marassi'. Il tour prosegue a Senigallia (6/4), Bologna (9/4), Roma (10/4) e Bari (12/4). La band tornerà a Milano il 27/6 per il Tuborg Open Fest (Ippodromo San Siro).