'Souvenir d'Italie' in mostra a Firenze

FIRENZE, 05 APR - Una raccolta di disegni e acquarelli come omaggio alle vedute e ai paesaggi dell'Italia che nel corso dei secoli hanno ispirato molti artisti. E' quanto propone la mostra 'Souvenir d'Italie' ospitata dal museo Horne di Firenze da domani fino al 30 luglio. I disegni esposti, realizzati tra il '500 e l''800, raccontano viaggi e soggiorni, raffigurano scenari urbani e naturali che hanno contribuito a diffondere un'idea d'Italia ancora oggi presente nell'immaginario collettivo: dalla veduta di San Pietro in costruzione di Giovan Battista Naldini, a quella di Firenze ideata da Remigio Cantagallina, da Lorrain con contribuì a creare il mito della campagna romana a John Robert Cozens che seguì William Beckford nelle tappe del Grand tour. La maggior parte dei disegni sono esposti al museo Horne per la prima volta, tra cui, quattro opere del celebre vedutista Francesco Guardi.