Torna il Pordenone Blues Festival

PORDENONE, 5 APR - Svelato il programma del "Pordenone Blues Festival", in calendario dal 15 al 20 luglio prossimi. Il cast artistico annovera, anche per questa 28/a edizione, grandi nomi della scena musicale mondiale: il fenomeno cult per eccellenza The Stars from the Commitments, autentiche stelle del 'Dublin Soul' (data unica in Italia); Steve Hackett, leggendario ex chitarrista dei Genesis; i grandi maestri Kool & The Gang, iconici padrini della disco-funk (data unica in Italia); Rival Sons, quartetto rock blues californiano di stanza a Long Beach; Eric Sardinas, tra i chitarristi più intensi del circuito rock-blues mondiale e Joanna Connor. Quanto al tradizionale blues contest, quest'anno si fa internazionale con l'International Blues Challenge assieme al Deltablues Festival di Rovigo e in collaborazione con Rootsway Festival e il magazine Il Blues. L'evento friulano apre ufficialmente le iscrizioni al 36/o International Blues Challenge, promosso da The Blues Foundation. (ANSA).