Arte:al via Miart con oltre 180 gallerie

MILANO, 04 APR - Vernissage di inaugurazione con il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, per il Miart, la fiera internazionale di arte moderna e contemporanea che apre il 5 aprile e va avanti fino al 7 aprile a Fieramilanocity. Sono 185 le gallerie internazionali presenti, da 18 Paesi, a cui si aggiungono quelle italiane. "Sono appassionato di arte e sono un piccolissimo collezionista - ha commentato il sindaco - non ho pezzi preziosi, ma certamente posso dire che mi piace l'arte moderna e contemporanea". Nella giornata di preview della fiera hanno fatto un giro tra gli stand in cerca di novità anche l'ex allenatore Fabio Capello, l'attore Antonio Albanese e il conduttore Costantino della Gherardesca.