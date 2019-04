Al Caravaggio a Roma, lunedì con autore

ROMA, 4 APR - Dal 15 aprile al 3 giugno il Cinema Caravaggio di Roma ospiterà ogni lunedì, a partire dalle 19.30, 7 tra i registi più importanti del cinema italiano. Si comincia con Gabriele Salvatores e il suo Nirvana. Le serate si apriranno con un aperitivo per proseguire con l'incontro con il regista dove avrà modo di raccontare il suo percorso artistico, dalle avventure dei primi film fino ai successi che lo hanno reso tra gli autori contemporanei più importanti del nostro cinema. In chiusura verrà proiettato un film scelto dal regista tra la sua filmografia. A conversare con i registi ci saranno affermati giornalisti cinematografici per dare vita a una serie di appuntamenti che hanno l'obiettivo di far conoscere gli autori del cinema italiano attraverso la loro stessa voce, offrendo al pubblico l'occasione di poter incontrare di persona i registi del nostro cinema. Dopo Salvatores, sarà la volta di Riccardo Milani, Carlo Verdone, Mario Martone,Francesca Archibugi, Paolo Genovesee Daniele Luchetti.