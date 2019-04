Esce Le invisibili su homeless francesi

(ANSA) ROMA 4 APR - 'Le invisibili' di Louis-Julien Petit, in sala dal 18 aprile con Teodora, racconta in commedia la storia di quelle donne che nessuno vuole vedere davvero: quelle homeless, a volte sporche e con guardaroba in busta di plastica, da cui si distoglie lo sguardo. Campione d'incassi in Francia con oltre dieci milioni di euro al box office, il film che ha inaugurato a Roma il Festival Rendez-vous, presentato in una proiezione evento alla mensa della Comunità di Sant'Egidio, guarda a Ken Loach e mette in campo tutta una serie di personaggi ai margini, pieni di spine e umanità. E lo fa attraverso gli occhi di quattro assistenti sociali dell'Envol, centro diurno che fornisce assistenza alle donne senza fissa dimora. Il film in realtà si ispira al lavoro sul campo di Claire Lajeunie, che ha dedicato un libro e un documentario alle donne senza dimora di Parigi. Il cast, infine, include nomi celebri come Audrey Lamy e Corin