Su web 'atlante' luoghi Leonardo Toscana

FIRENZE, 04 APR - Un 'atlante virtuale' per raccontare i luoghi della Toscana di Leonardo da Vinci, in tutto 161 sparsi in 31 comuni di otto province (tutte tranne Lucca e Massa Carrara), con schede per ciascuno dei siti, mille immagini, oltre a 21 diversi itinerari e 4 mappe interattive con quasi 500 punti d'interesse. Sono i numeri di latoscanadileonardo.it, sito online, in italiano e inglese, nato dalla collaborazione tra Unione dei Comuni del circondario dell'Empolese Valdelsa, che comprende Vinci, e Museo Galileo di Firenze. Nel sito si va ovviamente da Vinci a Bacchereto dove la nonna paterna viveva e nella cui fornace di ceramica smaltata si cimentò probabilmente nei primi lavori. Vi si possono trovare i castelli oggi 'invisibili' della Valdelsa e Valdera, la Firenze dove mosse i primi passi alla bottega del Verrocchio, o Prato e Pisa, studiati a lungo per il progetto di deviazione dell'Arno. Per 500 anni morte Genio promosso anche Leonardo bus, 10 tour in pullman alla scoperta dell'Empolese Valdelsa.