Bonisoli, Italian Council si rinnova

ROMA, 4 APR - Sempre più arte contemporanea italiana nel mondo: il ministro Alberto Bonisoli annuncia il lancio del nuovo Italian Council - il programma a supporto della creatività italiana, promosso dalla Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanee e Periferie Urbane (DGAAP), guidata da Federica Galloni. Con uno stanziamento di 1.700.000 euro, diventa ancora più accessibile, internazionale, inclusivo e aperto a un maggior numero di iniziative. Annunciati gli artisti vincitori della 5/a edizione: Francesco Arena, Riccardo Benassi, Filippo Berta, Armin Linke, Antonio Rovaldi, Anita Sieff. "I nostri artisti devono poter contare sul sostegno del Paese per vedere riconosciuto il proprio talento in tutto il mondo. Nel primo biennio sono stati raggiunti importanti risultati con il finanziamento di 3 milioni di euro e la realizzazione di 34 progetti. Con questo nuovo programma ampliamo ulteriormente la portata del bando per promuovere sia gli artisti che i curatori e i critici" dice Bonisoli.