Comitato diritti umani, tante lacune

PERUGIA, 4 APR - "Ci sono grosse lacune sul significato e sul percorso in atto per la difesa diritti umani anche da parte di chi dovrebbe favorire questa narrativa. Ci siamo resi conto che l'anno scorso per i 70 anni della Dichiarazione universale sui diritti umani i giornali e le televisioni non hanno trattato questo argomento o lo hanno fatto in maniera molto lacunosa. I media hanno, invece, un ruolo importante nel favorire una cultura dei diritti umani". A dirlo è Fabrizio Petri, presidente del Comitato Interministeriale per i diritti umani, ospite al Festival del giornalismo di Perugia per presentare un'iniziativa per contrastare la mancanza di informazione sul tema nel panel 'Giornalismo e diritti umani'. "Dall'anno scorso, grazie all'input di Ossigeno per l'Informazione, abbiamo avviato un percorso formativo sui diritti umani per i giornalisti - spiega in un'intervista all'ANSA -. Il Comitato ha adottato un piano di formazione per le imprese e l'idea è cercare di portarlo avanti anche nel campo dei media".