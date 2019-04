Fiera Ragazzi, sfiora 29 mila presenze

BOLOGNA, 4 APR - Sfiora le 29 mila presenze la Fiera Internazionale del Libro per Ragazzi di Bologna 2019 che cresce del +5% rispetto al 2018. La 56/ma edizione, che si è aperta il primo aprile, con Paese ospite d'onore la Svizzera, si è chiusa oggi con numeri ancora una volta in crescita: 28946 le presenze totali, con un incremento degli operatori esteri del 20% sul 2018, che arrivano a rappresentare quasi il 50% dei visitatori arrivati nei padiglioni della Fiera, rinnovati e ampliati rispetto all'anno scorso. Sono stati 1.442 gli espositori provenienti da oltre 80 Paesi e regioni del mondo che attestano come la Bologna Children's Book Fair sia una Fiera in continua espansione. Dal 2020 la Fiera ospiterà una nuova area interamente dedicata al fumetto e al graphic novel per ragazzi. L'edizione 2020 si svolgerà dal 30 marzo al 2 aprile e vedrà Paese Ospite d'Onore Sharjah, che porterà a Bologna i migliori tra gli illustratori e gli autori per ragazzi degli Emirati Arabi Uniti.