Archivissima, festival ponte con passato

TORINO, 4 APR - Gli archivi sono un patrimonio culturale immenso, soprattutto per i giovani abituati al digitale, inoltre, custodendo materiali cartacei e quindi più duraturi dei file, possono conservare meglio la storia e per questo vanno più conosciuti e frequentati da tutti. E' questo il senso della seconda edizione di Archivissima - Il festival degli Archivi in programma a Torino dal 12 (con la Notte degli Archivi) al 15 aprile in diversi luoghi della città, tra cui il Polo del 900, Museo Lavazza, Museo di Reale Mutua, Museo della Rai, Camera. Quest'anno, la kermesse, destinata a diventare nazionale, ha come tema '#Seperalebarriere'. "Lo scopo è presentare il passato come chiave per capire il futuro e reinterpretare l'attualità politica e sociale", spiega Andrea Montorio, ceo di Promemoria, la società che ha organizzato il festival, col sostegno di Compagnia di San Paolo, Fondazione Crt, Siae, Reale Mutua, Fca, Museo Lavazza, Regione Piemonte, Città, Università e Camera di Commercio di Torino.