Luxuria, tesi gender non esiste

PERUGIA, 4 APR - "La teoria del gender non esiste perché non c'è nessuno che si è messo in testa l'idea di convertire, cambiare, deviare la naturale eterosessualità degli adolescenti o degli adulti": è quanto ha detto Vladimir Luxuria in un'intervista con l'ANSA al Festival di Giornalismo di Perugia. "In primo luogo - ha aggiunto - è impossibile cambiare la natura delle persone e poi noi ci bastiamo per quelli che siamo, vorremmo solo migliorare la qualità delle nostre vite. Purtroppo - ha detto ancora l'attivista - c'è anche un certo tipo di giornalismo che vuole fare terrorismo culturale sulle nostre vite, terrorismo che si basa, ad esempio, su questa fantomatica teoria del gender". Luxuria, rispondendo alla domanda se l'Italia è un Paese omofobo, sottolinea: "Più che un Paese omofobo ci sono persone omofobe e soprattutto c'è chi fa carriera politica ed economica sull'omofobia. Viviamo in un periodo in cui c'è una campagna denigratoria nei nostri confronti".