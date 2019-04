Design no brand, inclusivo e sostenibile

MILANO, 4 APR - Economia circolare, inclusione sociale e sostenibilità sono al centro di Design No Brand, l'appuntamento FuoriSalone organizzato alla Fabbrica del Vapore dal 9 al 14 aprile da una rete di associazioni (Milano Makers, Giacimenti Urbani, Mediterranea e T12-lab). Protagonisti dell'esposizione tutti quei progetti innovativi in linea con i temi presenti nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Reborn Ideas, start up che aggrega prodotti ispirati all'upcycling, sarà presente con gli arredi in cartone, legno, metacrilato di Lessmore;i complementi di Trame, realizzati con i ritagli di pelle delle aziende calzaturiere marchigiane; le lampade in bioplastica di Krill, che si possono realizzare con delle stampanti 3d: "In futuro Krill Design - dice Maurizio Mazzanti di Reborn ideas - potrà diventare il principale produttore di lampade e altri prodotti di design senza possedere stabilimenti, catene di montaggio e costosi magazzini così come Airbnb è il più grande fornitore di ospitalità senza possedere alberghi"