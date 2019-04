Gomorra: Londra-Bologna in nuovi episodi

ROMA, 4 APR - Napoli, Londra e Bologna "protagoniste" nei due nuovi episodi Gomorra: ci sarà una serie di cambi di scenario negli episodi 3 e 4 della quarta stagione. Patrizia (Cristiana Dell'Anna) si allontana da Napoli per recarsi a Bologna mentre Genny (Salvatore Esposito) arriverà a Londra, entrambi per gestire alcuni affari. I due nuovi episodi della serie originale Sky - prodotta da Sky con Cattleya e Fandango, in collaborazione con Beta Film, nata da un'idea di Roberto Saviano e diretta da Francesca Comencini - saranno trasmessi in prima tv esclusiva venerdì 5 aprile alle 21.15 su Sky Atlantic e Sky Cinema Uno, anche in 4K HDR per i clienti Sky Q. Inoltre, saranno disponibili già dal mattino di venerdì anche su Sky On Demand, su Sky Go e in streaming su Now Tv.