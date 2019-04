Cinema, Scorsese restaura 'Enamorada'

BOLOGNA, 4 APR - Un classico del cinema messicano, restaurato da Martin Scorsese, sarà nelle sale italiane dall'8 aprile: è 'Enamorada' (1946) di Emilio Fernandez, nuovo titolo presentato dalla Cineteca di Bologna nell'ambito del progetto 'Il Cinema Ritrovato. Al cinema', per la distribuzione dei classici restaurati. Era stato lo stesso Scorsese a presentarlo in anteprima lo scorso giugno, in piazza Maggiore a Bologna, in occasione della 32/a edizione del festival 'Il Cinema Ritrovato'. "Enamorada è un travolgente, commovente melodramma ambientato durante la rivoluzione di Pancho Villa, incarnato da due meravigliosi interpreti come Pedro Armendariz e Maria Felix, all'inizio della loro carriera", spiega il direttore della Cineteca, Gian Luca Farinelli, ricordando che 'Enamorada' è stato scelto e restaurato da Scorsese grazie al supporto di Olivia Harrison, vedova di George Harrison, "che adorava il Messico e il suo cinema". Fu proprio quel film a consacrare Maria Felix come star internazionale.