Al via la nuova tournée di Giorgia

ROMA, 3 APR - Giorgia è pronta a tornare sul palco. Il 5 aprile, con la data zero di Ancona, parte il "Pop Heart Tour", che toccherà i palasport delle principali città italiane. Il tour sarà un'occasione per cantare i suoi successi e per proporre dal vivo i brani tratti da "Pop Heart", l'album di cover, certificato platino, uscito a fine novembre. Giorgia sarà accompagnata da musicisti italiani ed internazionali: Sonny Thompson al basso, Mylious Johnson alla batteria, Jacopo Carlini al pianoforte, Fabio Visocchi alle tastiere e Anna Greta Giannotti alla chitarra. Nel coro Diana Winter e Andrea Faustini. Ad arricchire lo show anche un DJ set a cura del batterista Mylious Johnson. Queste le date: 5 aprile Ancona, 10 aprile Torino, 13 aprile Mantova, 18 aprile Jesolo (VE), 20 aprile Casalecchio di Reno (BO), 6 e 7 maggio Assago (MI), 10 maggio Firenze, 16 maggio Roma, 19 maggio Napoli, 21 maggio Bari, 24 maggio Acireale (CT). A luglio: il 10 a Cervere (CN), il 12 a Marostica, il 15 a Codroipo (UD), il 18 a Lucca.