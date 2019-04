Capolavori Rubens da Torino a Siviglia

TORINO, 3 APR - Due dei più importanti capolavori di Rubens appartenenti alle collezioni della Galleria Sabauda di Torino saranno esposti in una mostra ad hoc in Spagna. Dal 4 aprile al 22 settembre le opere 'Ercole nel giardino delle Hesperides' e 'Deyanira tentata dalla Furia', uniche protagoniste della mostra, saranno visibili nel Palazzo di Lebrija a Siviglia, in una rassegna intitolata 'Rubens: Ercole e Deianira. Capolavori dalle collezioni italiane'. L'esposizione rientra in un più ampio progetto dal titolo 'Capolavori dalle Collezioni italiane' che prevede di portare diversi capolavori provenienti dai più importanti musei italiani nella splendida cornice della casa-museo Palacio de Lebrija, ogni volta tracciando un fil rouge con le opere che vi sono conservate.