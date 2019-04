Strega Ragazzi a Doninelli e Sgardoli

BOLOGNA, 3 APR - Luca Doninelli con 'Tre casi per l'investigatore Wickson Alieni' (Bompiani) per la categoria +6, e Guido Sgardoli con 'The Stone. La settima pietra' (Piemme) per la categoria +11, sono i vincitori della quarta edizione del Premio Strega Ragazze e Ragazzi. La cerimonia di premiazione si è svolta il 3 aprile alla Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna. Luca Doninelli con le storie che ruotano attorno alla figura dell'investigatore Wickson Alieni, così ordinario da risultare invisibile agli occhi dei malviventi, in una Londra surreale, ha avuto 16 voti su 40 espressi e Guido Sgardoli che racconta una storia dalle atmosfere gotico-irlandesi in cui ci si confronta con le proprie paure e verità, ha avuto 150 voti su 474 espressi. La giuria è composta da lettrici e lettori fra i 6 e i 15 anni, provenienti da 83 scuole primarie e secondarie in tutta Italia e all'estero, ripartite tra le due fasce d'età. Doninelli e Sgardoli saranno al Salone Internazionale del libro di Torino il prossimo 9 maggio.