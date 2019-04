Christo impacchetterà Arco di Trionfo

PARIGI, 3 APR - Christo torna ad impacchettare Parigi: dopo la celebre installazione del 1985 sul Pont Neuf, il ponte simbolo della capitale francese, l'artista bulgaro impacchetterà l'Arco di Trionfo in occasione di una grande retrospettiva consacrata ai suoi anni parigini al Centre Pompidou fissata per la primavera 2020. L'Arco di Trionfo resterà impacchettato per 14 giorni, dal 6 aprile al 19 aprile del prossimo anno. Per la realizzazione dell'opera saranno necessari 25.000 metri quadri di tessuto in polipropilene nonché corde di colore rosso per 7.000 metri di lunghezza. In una nota, il Centre des monuments nationaux, che gestisce l'arco napoleonico ispirato a quelli dell'Antica Roma, si "rallegra per la realizzazione di un progetto che testimonia l'impegno in favore della creazione contemporanea e della valorizzazione di uno dei monumenti più emblematici di Parigi e di Francia".