Ghali giurato contest Save the children

MILANO, 3 APR - Manca meno di un mese alla chiusura di "TuttoMondo Contest" ideato da Save the children: giurato e ospite d'eccezione sarà Ghali che giudicherà gli artisti che si esprimeranno sul tema 'la pace oltre la guerra'. "Ci sono attività quotidiane, come lavarsi, studiare, giocare, mangiare, dormire, sognare, che la guerra interrompe bruscamente. Di questo è fatta la pace? E di cos'altro? E come raccontarla? Dai una possibilità alla pace, rivelandone l'essenza!" è l'invito del concorso artistico rivolto ai giovani fino a 21 anni, diviso in cinque categorie, tra cui la musica. A tutti i musicisti è richiesta una composizione originale (edita o inedita). Al vincitore verrà consegnato un premio in denaro per l'acquisto di attrezzatura musicale o per la frequenza a corsi di specializzazione.